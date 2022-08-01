«єРобота» будет стимулировать создание 300 тысяч рабочих мест

Правительственная грантовая программа проекта «єРобота» позволит создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

Об этом передает «Правительственный портал».

Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко напомнила, что Кабинет Министров запустил ряд грантовых программ для поддержки малого и среднего бизнеса. То есть предприниматели, стремящиеся развивать свое дело или начать новое, могут получить безвозвратную помощь от государства.

«Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы. Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта «єРобота» позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест», – отметила Свириденко.

По данным министра, на сегодняшний день заявки на получение грантов подали уже около 10 тысяч граждан. Из них 8,5 тысячи – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

Проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки IТ-стартапов и старта в IТ-сфере.

Первые 227 победителей программы микрогрантов уже получили деньги на свои счета. Общая сумма перечисленных им средств составила 52,7 миллионов гривен.