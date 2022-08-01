Запорожскую АЭС подключили к сети Украины, заработал один энергоблок

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

26 августа в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.