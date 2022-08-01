Запорожскую АЭС подключили к сети Украины, заработал один энергоблок

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26.08.2022 14:42

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

26 августа в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

«Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна получила электроэнергию», - сообщили в «Энергоатоме».

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