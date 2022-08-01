Украина экспортировала первый миллион тонн зерновых по морю

Украина уже экспортировала первый миллион тонн агропродукции по морю.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа. Это означает, что украинское зерно и сам факт того, что заработало украинское направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита. Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

- Кстати, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира, есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы.