Кабмин выделит ₴2,1 миллиарда на подготовку к учебному году и отопительному сезону

Правительство распределило субвенцию регионам на приобретение школьных автобусов и выделил средства на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

«В контексте подготовки к новому учебному году правительство перераспределило субвенцию регионам в размере 753 миллиона гривен на приобретение школьных автобусов. Из-за полномасштабного российского вторжения многие учебные заведения были разрушены, а автобусы уничтожены или переданы на нужды военных», – отметил премьер.

Отдельно 1,4 миллиарда гривен правительство выделяет на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

Также параллельно с закупками продолжаются ремонты критической инфраструктуры и другая подготовка к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас 75%.