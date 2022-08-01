В Украину за минувшие сутки прошли 11 судов – это рекордное количество с 24 февраля

За прошедшие сутки, 27 августа, в направлении портов Измаил Рени и Усть-Дунайск через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, через устье Быстрое судового хода реки Дунай – Черное море прошло семь судов, а через румынский канал Сулина – четыре.

С марта через дунайские порты перевезено более 4 миллионов тонн зерна - это больше, чем всеми другими видами транспорта.

«Динамика увеличения – существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тысяч тонн агропродукции, то уже в июле показатель составлял около 1,4 миллиона тонн. Это отличные результаты, но не окончательные. Даже со стабильной работой Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции по Черному морю Министерство инфраструктуры продолжает совершенствование экспортной логистики на Дунае. В частности, создаем условия для беспрепятственного сообщения между портами железнодорожными путями, в том числе обеспечивая прямое железнодорожное сообщение. При условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 миллионов тонн грузов в год», - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, что с 1 августа зерновым коридором отправились почти 50 судов.