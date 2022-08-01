Швеция поможет Украине в экспорте зерна

Швеция намерена помочь Украине, чтобы обеспечить экспорт продовольствия по сухопутному «зерновому коридору». Для этого страна планирует привлечь экспертов.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

– Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы, со шведской стороны, готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности, – заявила Андерссон.

По словам премьера, это работа, которая уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего через Румынию.