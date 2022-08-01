Дания и Германия хотят построить в море остров ветроэнергетики, чтобы отказаться от российского газа

Дания и Германия к 2030 году планируют открыть в Балтийском море центр ветроэнергетики, что станет важным шагом в процессе отказа Европы от российского газа. Стоимость этого центра оценивается в девять миллиардов евро.

Об этом пишет Bloomberg .

Так называемый Энергетический остров Борнхольм свяжет несколько ветряных парков и распределит производимую ими энергию между Данией и ФРГ. Проект будет производить более 3 гигаватт, чего достаточно для 4,1 миллиона домохозяйств.

«Впервые в истории в Европе две страны будут сотрудничать в таком проекте», - заявил министр энергетики Германии Роберт Габек.

После запуска в проект смогут присоединиться балтийские страны и Польша. Каждого нового партнера будут согласовывать и Дания и Германия.

Энергоостров будет располагаться рядом с российскими трубами, по которым газ транспортируется в Европу.

«Но теперь это будет наша собственная энергия, а не газ россии», - подчеркнул немецкий министр энергетики.

Для энергетического острова понадобятся инвестиции в три миллиарда евро на инфраструктуру и еще шесть миллиардов для строительства морского ветропарка.

Построением будут заниматься немецкий сетевой провайдер 50Hertz и его датский аналог Energinet. Они разделят и издержки, и прибыль от проекта.

Министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен заверил, что страны будут заботиться о том, чтобы проект стал выгодным и для налогоплательщиков.