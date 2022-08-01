В Николаеве администрация района планирует потратить полмиллиона на уборку шин с улиц

В Николаеве администрация Заводского района провела тендер на утилизацию автомобильных покрышек и уборку их с улиц.
Об этом сообщает система «Прозоро».
Сначала услуги по сбору, перевозке и утилизации изношенных резиновых автомобильных шин с территории Заводского района оценили в 921,5 тысяч гривен (стартовая цена услуги). Подрядчик должен убрать и утилизировать 11,2 тысяч шин. В тендере победила фирма "Новотор", которая может получить за свои услуги 515 тысяч гривен. Договор с ней еще не подписали.
Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россии жители города, по инициативе председателя ОВА Виталия Кима, вынесли шины на улицы. В случае штурма города их планировали поджечь, чтобы дезориентировать врага.
Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Стахурский предложил сэкономить средства и убрать шины усилиями волонтеров.
«Уважаемый господин глава Заводской администрации Виктор Дмитрук, а может, есть другие варианты за меньшие средства решить этот вопрос? Уважаемый господин мэр Александр Сенкевич, может было бы целесообразно не проводить подобные тендеры, а попросить волонтеров присоединиться к уборке шин? Выделить из материальных резервов 1-2 тысячи литров топлива (57-120 тысяч гривен) волонтерам? Организовать пайки, обеды тем, кто имеет возможность приобщиться к уборке? Таким образом, сэкономить около 400 тысяч гривен. Думаю, что исполнительный комитет Николаевского городского совета единогласно поддержал бы подобный проект решения и выделил необходимый объем топлива для определенных нужд», - написал Стахурский в Facebook.