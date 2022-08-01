В Николаеве администрация района планирует потратить полмиллиона на уборку шин с улиц

В Николаеве администрация Заводского района провела тендер на утилизацию автомобильных покрышек и уборку их с улиц.

Об этом сообщает система «Прозоро».

Сначала услуги по сбору, перевозке и утилизации изношенных резиновых автомобильных шин с территории Заводского района оценили в 921,5 тысяч гривен (стартовая цена услуги). Подрядчик должен убрать и утилизировать 11,2 тысяч шин. В тендере победила фирма "Новотор", которая может получить за свои услуги 515 тысяч гривен. Договор с ней еще не подписали.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россии жители города, по инициативе председателя ОВА Виталия Кима, вынесли шины на улицы. В случае штурма города их планировали поджечь, чтобы дезориентировать врага.

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Стахурский предложил сэкономить средства и убрать шины усилиями волонтеров.