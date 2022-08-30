Из украинских портов в рамках «Зернового соглашения» уже вывезено почти 1,5 миллиона тонн украинского зерна

Во вторник, 30 августа, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» отправились сразу 6 судов с украинским зерном. Среди них судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

В общей сложности на борту 6 судов (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA) 183 тыс. тонн украинской агропродукции.

– Менее чем за месяц работы Инициативы мы экспортировали почти полтора миллиона тонн агропродукции и это достаточно значительный результат. Впрочем, мы должны выйти на 100-150 судов в месяц и общей пропускной способностью 5 миллионов тонн в месяц из трех портов Большой Одессы. Вместе с тем Украина усиливает гуманитарную часть инициативы. Сегодня отправлено уже второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом в мире. На борту балкера KARTERIA 37,5 тысяч тонн пшеницы для Йемена, который находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Там, согласно данным ООН, 16 миллионов человек страдают от голода. Мы понимаем свою глобальную миссию и ответственность перед странами, которым нужна украинская продовольствие. Вышедший сегодня Караван — очередной шаг Украины навстречу цивилизованному миру, — прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 61 судно отправилось из украинских портов. На их борту около 1,5 млн. тонн агропродукции.