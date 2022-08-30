Восстановление Украины после войны обойдётся в $600–$800 миллиардов, - Зеленский

После окончания полномасштабной войны на восстановление Украины понадобится от 600 до 800 миллиардов долларов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК».

«600-800 миллиардов - это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины - ред.) в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушение были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что сейчас сложно сказать точную цифру, ведь война не закончилась.

Зеленский считает, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстановительных вещах, которые нужно прямо сейчас.

«Я бы сосредоточился сегодня восстановлении инфраструктуры - образовательной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и жилье для людей, потому что наша задача вернуть людей», - добавил он.

Напомним, что ущерб от нанесенных ракетных ударов по Николаеву составляет 800 миллионов гривен, но «цифры будут в разы больше».