Из портов Украины за месяц «зернового соглашения» вышло более 60 судов

За месяц работы зернового коридора из украинских портов вышли 62 судна. В частности, 31 августа вышло одно судно с агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшний день утром из украинских портов отходит еще одно судно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня будут осмотрены еще девять судов, которые отправятся в Украину.

Напомним, что всего за месяц было разрешено движение 134 судов – 73, прибывающих в украинские порты и 62 – выходят из них. Экспортировано около 1,5 миллионов тонн продовольствия.