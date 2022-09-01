Украина планирует экспортировать масло через Гданьск – раньше этим занимались порты Николаева

Польша и Украина сформируют рабочую группу, которая предоставит варианты локализации проекта строительства трансграничного трубопровода для транспортировки масла из Украины в порт Гданьска.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Совет министров Польши согласился заключить меморандум о взаимопонимании с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством инфраструктуры Украины по разработке проекта трансграничного трубопровода.

«Реализация меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности развивающихся стран, которым грозит голод. Следовательно, это должно снизить миграционное давление на Европу», - заявили в канцелярии премьер-министра Польши.

Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением еще на три года. Он предполагает создание рабочей группы, которая представит на утверждение сторон возможные варианты расположения проекта, в частности предполагаемые маршруты трубопроводов. Также рабочая группа предоставит информацию о возможных ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта.

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна и растительных масел. До начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину свыше 90% этой продукции экспортировалось через украинские черноморские порты, в том числе через порты в Николаеве. Но блокирование портов российскими войсками и частичное уничтожение инфраструктуры из-за действий оккупантов сделали невозможным экспорт через Николаев.