Италия арестовала 11 вилл российского олигарха

Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании Акрон Вячеслава Кантора.

Об этом сообщает издание L'Unione Sarda.

Указано, что под арест попала, в частности, недвижимость, купленная в семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Это виллы на курорте Порто-Ротондо, на северо-восточном побережье острова Сардиния. Одна из них ранее принадлежала матери Берлускони, другая – его младшему брату Паоло.

Совет Европы распорядился конфисковать активы Вячеслава Кантора еще в апреле, когда бизнесмен подвергся европейским санкциям. После этого Кантор решил избавиться от контроля в Акроне – группе компаний-производителей минеральных удобрений: свою долю в 45,1% он передал в управление трем топ-менеджерам.

Напомним, на Виннитчине заблокировали активы олигарха из «единой России» на ₴2 миллиарда – имущество пытались хоронить в грузовиках с символикой ЧХ.