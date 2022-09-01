В Николаеве водоканал заменил 4-тонную задвижку на коллекторе

В Николаеве рабочие водоканала заменили задвижку напорного коллектора. Поэтому 31 августа в Корабельном районе отсутствовала вода.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

«Вышла из строя задвижка напорного коллектора немалого диаметра. Без ее функционирования наши бригады не могли бы перекрыть воду, чтобы делать в городе ремонт водопроводных сетей. Заранее запланировали работы, задействовали несколько единиц специальной техники, чтобы демонтировать испорченную задвижку и установить новую массу около 4 тонн. Теперь, если где-то произойдет авария, мы имеем возможность оперативно регулировать потоки воды в районы города», - говорится в сообщении.