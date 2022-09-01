Румыния хочет купить у Турции 18 беспилотников Bayraktar

Румыния планирует купить у Турции 18 боевых беспилотников Bayraktar TB2 с оборудованием на общую сумму 300 млн евро.
Об этом сообщает Digi24 .
Минобороны Румынии предлагает парламенту согласовать такую закупку.
Речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от 1 млн. долларов до 5 миллионов.
Сейчас у румынской армии нет вооружения ни одного беспилотника Bayraktar.
Напомним, компания Bayraktar заявила, что не продаст россии «Байрактары», какую бы сумму ей не предложили.