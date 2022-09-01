СБУ передала в АРМА арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью свыше ₴2 миллиарда

СБУ инициировала наложение ареста и передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) активов одного из подконтрольных РФ винницких предприятий на сумму более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх и член политической партии «Единая Россия».

В частности, в управление государства перешли:

- корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн; - производимая продукция и сырье, стоимостью более 500 миллионов гривен, которые находились на складах предприятия.

Топменеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье. После начала полномасштабного вторжения россии они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника.

Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и не допущен вывод активов компании. Арест активов производился в рамках уголовного производства.

Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию схемы проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

По сообщениям местных СМИ, речь идет о предприятии «Винницабытхим», владельцем которого является Владимир Плесовских. На предприятии занимались изготовлением части продукции российской компании «Невская косметика». Среди их товаров бытовая химия, которая производилась в Виннице под маркой «Ушастый нянь». Главное предприятие Корпорации находится в Санкт-Петербурге, еще один завод бытовой химии в городе Иркутск.