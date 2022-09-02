россия остановила поставки газа в Европу – якобы снова обнаружили неисправность в «Северном потоке»

Российская газовая компания «Газпром» вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за обнаруженной неисправности в компрессорной станции «Портовая».

Об этом сообщает «Европейская правда».

В России утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» якобы обнаружили неисправности. "Газпром" утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, которые помогают с техобслуживанием.

«К устранению замечаний по работе оборудования транспорт газа к газопроводу «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в российской компании.

Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.