Минсоцполитики планирует изменить механизм назначения субсидий и льгот в условиях войны

В настоящее время прием документов и назначение субсидий и льгот проводится управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН.

«Оригиналом представленных документов и выплатных документов является бумажная форма, что опасно во время боевых действий или оккупации. Во время войны обработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия, или которые временно оккупированы, невозможна. А в тех громадах, куда перемещаются граждане, процедура назначения - сложная и длительная. Ведь при смене места жительства, человек должен сообщить УСЗН, где состоял на учете, для прекращения предоставления выплат. А затем обратиться в УСЗН по новому месту жительства для перевода получения выплаты. Это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат», - заявили в министерстве.

Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы через Пенсионный фонд Украины.

«Использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице», говорится в сообщении.

По данным министерства, это не будет иметь никакого влияния на действующих получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства, а для людей, которые вынужденно сменили место проживания, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПы или онлайн - в местных органы (через приложение «Социальная громада»).