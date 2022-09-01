ВСУ передали изъятые в рамках расследования военные товары на ₴5 миллионов

На нужды Вооруженных сил Украины передана изъятая в рамках уголовного производства партия товаров военного назначения - каски, бронежилеты, тепловизоры, квадрокоптеры - на сумму около 5 миллионов гривен.

Об этом в Теlegram сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Эти товары изъяты во время досудебного расследования по подозрению группы лиц в уклонении от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины (ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые производили закупку товаров военного назначения в странах Евросоюза.

Как отмечается, подозреваемые, используя поддельные документы, в соответствии с которыми поставщиками товаров якобы были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуммопомощи от их имени, организовали их ввоз в Украину.

В последствии эти товары были легализованы на территории Украины путем реализации по завышенным ценам, заявили в ОГП.