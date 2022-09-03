ЕБРР выделил 97 миллионов евро «Укрэнерго» для улучшения ликвидности

ЕБРР предоставил кредитные средства НЭК «Укрэнерго» для улучшения ликвидности компании, чтобы она могла обеспечивать стабильную работу энергосистемы и осуществлять расчеты перед предприятиями ВИЭ и с атомной генерацией.

Об этом сообщается на сайт е ЕБРР.

Как указывает ЕБРР, цель финансовой помощи состоит в том, чтобы обеспечивать свет в стране, экономика которой сильно пострадала от войны с россией.

В сообщении уточняется, что банк и украинские власти договорились о перепрофилировании двух траншей кредита для «Укрэнерго» на 97,3 миллиона евро и 50 миллионов евро, которые компания привлекла в мае.

Всего ЕБРР предоставляет «Укрэнерго» 147 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что иностранные кредиторы отсрочили выплаты Укрэнерго и Укравтодора.