Германия выделит $200 миллионов долларов для помощи украинским переселенцам

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на заявление министра развития Свенья Шульце.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать обеспечивать себя всем необходимым», - заявил Шульце.