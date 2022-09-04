Германия выделит $200 миллионов долларов для помощи украинским переселенцам

Германия предоставит Украине дополнительные 199 миллионов долларов для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам в результате вторжения россии.
Об этом сообщает Reuters ссылаясь на заявление министра развития Свенья Шульце.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать обеспечивать себя всем необходимым», - заявил Шульце.