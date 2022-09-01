Оккупанты не получают выплаты за войну в Украине, поэтому их боевой дух падает, - британская разведка

Российские силы на войне против Украины и до сих пор страдают от проблем с боевым духом и дисциплиной. Кроме истощения в результате боев и больших потерь, недовольство военных вызывают проблемы с оплатой.

Речь идет в ежедневном отчете британской военной разведки в Twitter Минобороны Великобритании 4 сентября.

В русской армии доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, к которому прилагается сложный набор премий и надбавок. В Украине военные столкнулись с невыплатой больших премий за участие в боях.

«Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом «специальной военной операции» и, как минимум, в некоторых случаях, с коррупцией среди командиров», - говорится в сообщении.

Командование российской армии не справляется с обеспечением базовых потребностей военнослужащих, направленных в Украину. Речь идет о необходимой форме, вооружении и пайках, не говоря об оплате. Это скорее негативно влияет на моральное состояние российских военных.