За 30 лет Всемирный банк согласовал для Украины займов на $14,4 миллиарда и €2,1 евро

Всемирный банк за 30 лет сотрудничества утвердил для Украины 70 займов на более чем 14,4 миллиарда долларов и 2,1 миллиарда евро, из которых в настоящее время получены 11,8 миллиарда долларов и 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Среди международных кредитно-финансовых организаций Международный банк реконструкции и развития является вторым после МВФ кредитором Украины. За 30 лет плодотворного сотрудничества Всемирный банк утвердил для Украины 70 займов общим объемом более 14,4 миллиарда долларов и 2,1 миллиарда евро, из которых в настоящее время получены 11,8 миллиарда долларов и 1,2 миллиарда евро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Всемирный банк с первых дней открытой войны рф против Украины обеспечил беспрецедентную поддержку нашего государства, в частности, в марте 2022 года был утвержден дополнительный пакет поддержки для Украины в размере более 500 миллионов евро, которые были направлены в госбюджет на покрытие насущных социальных и гуманитарных расходов. Во время военного положения в Украине Всемирный банк утвердил три займа на общую сумму 1,85 миллиардов евро и 91,16 миллионов долларов.

Также, с целью оказания поддержки Украине во время войны, Всемирный банк создал новый эффективный финансовый механизм на безвозвратной основе: Целевой фонд многих доноров, благодаря чему удалось привлечь грантовые средства на общую сумму 1,088 миллиарда евро и 7,5 миллиардов долларов от таких стран, как США, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Литва, Латвия и Исландия.

Финансовые ресурсы, полученные от Всемирного банка, используются для финансовой и технической поддержки государственного бюджета, помогают нашему государству внедрять институциональные и структурные реформы, а также реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты по приоритетным направлениям экономического развития страны.