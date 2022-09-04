Украина ожидает транш на €5 миллиардов от ЕС уже на этой неделе, - Шмигаль

Украина может получить 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза в виде долгосрочных кредитов на этой неделе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона», -рассказал он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производстваIRIS-T.

«В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны», - добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Германия выделит $200 миллионов долларов для помощи украинским переселенцам.