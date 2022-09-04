Из украинских портов вышел самый большой караван судов с начала работы «зернового коридора»

Из трех украинских портов вышел караван из 13 судов с аграрной продукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

«Сегодня из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» отправилось 13 судов - это самый крупный караван судов с начала реализации «зерновой инициативы», - говорится в сообщении.

В частности, из порта «Южный» отправились 6 судов, «Черноморска» - 5, а из порта «Одесса» - 2.

Отмечается, что всего на борту этих судов 282,5 тысяч тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран мира.

«В ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 миллиона тонн агропродукции», - добавили в Мининфраструктуры.

Напомним, что из портов Украины за месяц «зернового соглашения» вышло более 60 судов.