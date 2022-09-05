Первые 18 реанимобилей, закупленные по инициативе первой леди Зеленской, отправились в регионы Украины – в том числе, и на Николаевщину

Закуплены первые 18 автомобилей скорой помощи типа С в рамках инициативы первой леди Украины Елена Зеленская. Они отправятся в Сумскую, Харьковскую, Николаевскую, Черниговскую и Ровенскую области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Автомобили оборудованы всем необходимым, чтобы быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Напомним, что накануне второго Саммита первых леди и джентльменов, который состоялся 23 июля, инициатор события Елена Зеленская объявила о сборе средств на «скорые» для Украины – через фандрейзинговую платформу United24 .

Сбор средств на автомобили скорой помощи продолжается. На 2 сентября собранная сумма составляет $6,46 миллиона.

Присоединиться к сбору можно по ссылке https://u24.gov.ua/ru.

Ранее сообщалось, что за средства от United24 закупили почти 60 реанимобилей.