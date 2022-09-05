Зеленский заявил, что на платформе United24 уже собрали почти $200 миллионов помощи Украине

За первые четыре месяца функционирования фандрейзинговой платформы United24 в помощь Украине поступили взносы из 110 стран на общую сумму почти 200 миллионов долларов США.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Телеграме

— Четыре месяца назад мы запустили специальную фандрейзинговую платформу United24, чтобы объединить мир вокруг нашей борьбы за свободу. Благодаря взносам людей из 110 стран мира нам удалось аккумулировать почти 200 миллионов долларов для помощи Украине, - отметил глава государства.

По его словам, на эти средства были приобретены машины скорой помощи, оборудование для разминирования, дроны-разведчики и многое другое.