Шмыгаль заявил, что Украине под силу вытеснить российский газ из Европы

Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы российского газа, который сейчас импортируется в Европу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

«Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из россии. Поднял также вопрос увеличения возможностей объемов экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциал нашего экспорта – до 2000 МВт. Рассчитываем на увеличение объемов экспорта электроэнергии и будем благодарны за поддержку Еврокомиссии», - написал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что Украина имеет крупнейшие хранилища газа и может стать «газовым сейфом» Европы.

«Учитывая полученный статус кандидата, правительство настроено на ускорение интеграции в энергетический рынок ЕС», - добавил он.

Отмечается, что во время встречи Шмыгаль и Шефчович обсудили усиление санкций против россии и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.

«Среди наших дальнейших приоритетов – введение против россии полного энергетического эмбарго. Такие меры уже проработаны экспертной группой Ермака-Макфола и предложены в дорожной карте», - отметил премьер-министр.

Напомним, в ЕС заявили, что готовы к полному прекращению поставок газа из россии.