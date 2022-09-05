Волонтеры штаба Замазеевой за сутки собрали более 40 тысяч гривен для поддержки украинских военных

Более 40 тысяч гривен в сутки собрала команда волонтерского штаба Замазеевой на нужды для военных
Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, под патронатом которой работает гуманитарный штаб, сообщила в сети Facebook.
«Наши воины, наши военные сейчас как никогда нуждаются в поддержке. Они борются за мирное небо, тихие ночи, незабываемые украинские рассветы, звонкий смех малышей в украинском Херсоне, Мариуполе и других, временно оккупированных, городах. Пренебрегая собственным спокойствием и безопасностью, рискуя жизнью, ребята отважно избивают врага. И когда в ВСУ возникает потребность мы без колебаний ищем пути ее закрытия. Так наша команда «Світлих справ» узнала о неотложной потребности в вещах первой потребности для раненых героев», - говорится в сообщении председателя областного совета.
Она рассказала, что за один день волонтерами БФ «Світлі справи» было собрано более 40 тысяч гривен. На эту сумму командой фонда закуплена одежда, белье и обувь, сделаны комплекты и переданы раненым военным, которые проходят лечение.
«Мы не планируем останавливаться, ведь без крепкого тыла не будет крепкого фронта. Благодарю каждого причастного, каждого, кто приобщился к этому светлому делу!», - акцентировала Анна Замазеева.