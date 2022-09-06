Украина присоединилась к программе «Цифровая Европа» и может получить финансирование на развитие высоких технологий

ЕС предоставит Украине доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы Цифровая Европа на 6 миллиардов евро.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Украина присоединилась к программе "Цифровая Европа". Это приближает страну к цифровому безвизу с ЕС. Программа предоставляет финансирование для цифровизации по направлениям:

- высокопроизводительный компьютер; - искусственный интеллект, данные и облачные услуги; - цифровые навыки; - использование цифровых технологий в экономике и обществе; - кибербезопасность (направление закрыто для государств не членов ЕС).

Общий фонд программы "Цифровая Европа" составляет 7,5 млрд евро. На финансирование проектов по указанным и доступным для Украины направлениям программы предусмотрено около 6 млрд евро. Их будут выделять в течение 7 лет.

Осенью на сайте Digital Europe будут доступны рабочие программы, конкурсные предложения и детали, как подать заявки на участие в программе.