С 10 сентября в Польше перестают принимать украинские гривны для обмена на злотые

Национальный банк Польши сообщил, что программа обмена украинской гривны на польские злотые, которую запустили для нужд украинских граждан, находящихся в Польше, близится к завершению.

Об этом говорится в официальном заявлении НБП.

Отмечается, что последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski будет с 5 по 9 сентября 2022 года.

«Программа, запущенная в результате сотрудничества Национального банка Польши с Национальным банком Украины и при оперативном участии отделений PKO Bank Polski, достигла поставленных перед ней целей, предоставив беженцам из Украины доступ к собственным средствам», - добавили в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день в 100 филиалах банка было совершено более 97 000 транзакций валютообменных операции на общую сумму 690 миллионов гривен.

Напомним, что ранее НБУ разрешил банкам и обменникам самим устанавливать курс для выкупа валюты у населения.