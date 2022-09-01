Ким объяснил, чем вызван рост цен на продукты в Николаеве: «Мы все понимаем, что ничего с этим поделать нельзя»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что повышение цен на продукты питания связаны с логистическими трудностями и нежелании водителей ехать в прифронтовые регионы страны.

Об это сказал в эфире «Ukranian media center».

- Цены на продукты в Николаеве выше из-за военных рисков, из-за логистики, потому что не хотят сюда водители ехать. Хотя мы все это понимаем, что ничего с этим поделать нельзя.

При этом губернатор подчеркнул, что дефицита в регионе нет, а поставки будут идти согласно потребностям населения.

- Это (повышение цен, - ПН) касается только логистики и рисков по транспортировке. Водители не хотят ехать, поэтому это дороже, доставлять в Николаев.

Ранее сообщалось, что потребительская инфляция в Украине превысила 20%.