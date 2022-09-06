У клиентов «ПриватБанка» возникли проблемы со снятием наличной валюты – проблему решит НБУ

Клиенты государственного «ПриватБанка» сообщают, что банк отменяет их заявки на снятие наличной валюты со счетов из-за ее дефицита.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на пресс-службу банка.

«Несмотря на понятные во время войны трудности с логистикой наличной валюты из-за границы, мы делаем все возможное для удовлетворения растущего в разы спроса клиентов на валюту. ПриватБанк достаточно резервов для удовлетворения потребностей каждого клиента», — говорится в официальном комментарии банка.

Накануне в сети появились сообщения от клиентов «ПриватБанка», у которых жалуются, что банк отменил их заявки на снятие наличной валюты со счетов.

«Ваши заявки по заказу наличных были отменены по причине временных сложностей в логистике долларовых банкнот из-за границы. Мы приносим извинения за предоставленные неудобства. Видим, вы уже сформировали новую заявку. Если заказ средств будет выполнен — вы получите об этом уведомление», — говорится в ответе банка его клиентам, распространяемым рядом телеграмм-каналов.

В пресс-службе банка отметили, что 6 сентября Национальный банк объявил о решении поддержать украинские банки наличной валютой, так что вскоре все заявки клиентов на ее снятие будут выполнены.

«Уже завтра 7 сентября НБУ проведет валютные операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой (доллар США)», - добавили там.

Отметим, что накануне НБУ разрешил банкам продавать населению весь объем приобретенной ими безналичной валюты, начиная с 13 апреля 2022 года, а не половину этого объема, как было ранее.