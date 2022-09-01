Людям, предоставившим временное жилье переселенцам по программе «Прихисток», увеличат компенсацию в два раза

Во вторник, 6 сентября, правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины, согласно которому правительство увеличит компенсации по программе «Прихисток» с 450 гривен до 900 гривен.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

«Это позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы «Убежище». Предполагается, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц», - сказано в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что указанная программа предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горсовет выплатит помощь семьям погибших от российских обстрелов.