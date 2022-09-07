Франция возобновляет работу закрытого газопровода в Германию

Франция возвращает в эксплуатацию остановленный газопровод на границе с федеральной германской землей Рейнланд-Пфальц.

Об этом пишет Spiegel , сообщает « Европейская правда ».

Газопровод, фактически построенный для поставок во Францию, теперь должен доставить газ в Германию зимой, сообщили представители французского правительства.

Согласно информации, мощностей трубопровода достаточно для обеспечения до 2% потребностей Германии.

В понедельник Германия и Франция договорились о поставках энергоносителей в условиях кризиса и добились необычного результата по сравнению с ожиданиями.

Например, Франция получает электроэнергию из Германии, потому что атомные электростанции в стране не удовлетворяют потребности должным образом: многие реакторы отключены из-за низкого уровня воды и высокой температуры в реках, а также из-за большого отставания от технического обслуживания.

И наоборот, газ будет поступать в Германию через трубопровод, первоначально предназначенный для транспортировки топлива во Францию.