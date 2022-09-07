«Или они граждане, или заблудились, или у них другая ориентация»: Лукашенко хочет лишать гражданства уехавших из страны белорусов

В Беларуси обсуждают лишение гражданства тех граждан страны, которые выехали из государства по политическим причинам.

Об этом на совещании по вопросам усовершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии заявил президент РБ Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Как уточняется, в Беларуси подготовили законопроект об изменении закона о гражданстве. В частности, законодательная инициатива предусматривает возможность лишать белорусского гражданства находящихся за пределами страны людей, если их осудят за экстремистскую деятельность или причинение вреда интересам РБ. Предлагается, что такое решение будет принимать глава государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем таким людям, потерявшим гражданство Беларуси, предлагается запретить въезд в страну сроком до 30 лет.

Лукашенко, со своей стороны, предложил в рамках подготовленного законопроекта обсудить решение по тем людям, кто выехал за границу, однако «продолжает действовать в ущерб государству и народу».

« Такие [люди] известны, все до одного. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?» – прокомментировал он.

Он также отметил, что отдельно стоит вопрос о тех белорусах, кто получил карту поляка и другие аналогичные документы.