Украина будет транспортировать масло в Польшу через трубопровод

Украина и Польша договорились построить трансграничный трубопровод, по которому будет транспортироваться украинское растительное масло в порт города Гданьск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что соответствующий меморандум подписали Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство сельского хозяйства и развития села Республики Польша, а также Министерство инфраструктуры Республики Польша.

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет разработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

Согласно данным Минагрополитики, к началу полномасштабного вторжения украинское подсолнечное масло экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).