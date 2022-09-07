Турция согласна поучаствовать в восстановлении инфраструктуры на Черниговщине

Турция готова приобщиться к отдельным проектам по восстановлению инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом заявил во время посещения Чернигова посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает Черниговская ОВА.

Турецкая делегация осмотрела несколько поврежденных объектов в областном центре, пообщалась с начальником Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом.

«Сейчас очень остро стоит вопрос подготовки к отопительному сезону. Мы очень уязвимы в этом смысле, ведь одна вражеская ракета может оставить без тепла какую-либо большую громаду. Поэтому вынуждены формировать запас палаток для пунктов обогрева, генераторов, одеял и прочего. В поддержке нуждаемся и в обеспечении школьными автобусами, модульными домами, разминировании, восстановлении инфраструктуры», – отметил Чаус.

В свою очередь, Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что Турция масштабно присоединится к восстановлению Харьковщины, однако готова браться и за отдельные проекты по восстановлению инфраструктуры в Черниговской области.

Дипломат сообщил об инициативе турецких производителей бесплатно устанавливать конструкции по хранению зерна на территории области за определенную арендную плату.

На встрече также обсуждалась целесообразность введения специальной экономической зоны на Черниговщине.

Как сообщает Черниговский городской совет, турецкая делегация вместе с Черниговским городским головой Владиславом Атрошенко посетили КП «Черниговводоканал» и школу №21. Это одни из тех объектов, которые подверглись серьезным разрушениям во время активных боевых действий. Кроме того, Атрошенко выступил с инициативой установления побратимских связей с одним из турецких городов.