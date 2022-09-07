Имущество депутата-предателя Ковалева более чем на ₴3 миллиона передали в собственность государства

В управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передано имущество народного депутата Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене и пособничестве российскому агрессору.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Telegram.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора в управление АРМА передано имущество ориентировочной стоимостью более 3 миллиона гривен. Речь идет о долях корпоративных прав двух предприятий и легковом автомобиле BMW X6, которые принадлежат народному депутату, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

По данным следствия, с 12 марта народный депутат Украины постоянно находился на временно захваченной территории Херсонской области. Он публично выражал поддержку действий и решений представителей псевдовласти рф по интеграции временно захваченных территорий области в россию.

Ранее следственным судьей уже был наложен арест и передано в управление АРМА имущество и корпоративные права медийных предприятий 4 информационно-развлекательного канала, который является собственностью народного депутата, а также денежные средства, размещенные на банковских счетах, на общую сумму почти 15 миллионов гривен.

Напомним, ранее в собственность государства передали телеканал экс-нардепа-предателя Ковалева.