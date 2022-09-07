В 2023 году Украине понадобится поддержка ЕС в размере €12 миллиардов, - Шмыгаль

Украина начала политические консультации с лидерами стран Евросоюза относительно новой программы макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, сообщается на Правительственном портале.

Он отметил, что поддержка международных союзников – один из главных столпов для того, чтобы украинцы освободили свои территории и победили в кровавой войне.

«Что касается вопроса финансов. Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 млрд евро. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 млрд евро. Еще 3 млрд ожидаем до конца этого года. Благодарен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение. Надеюсь на столь же быстрое принятие предложения Европейским Парламентом и Советом ЕС. Кроме того, и с Канцлером Германии Олафом Шольцом, и с лидерами ЕС мы начали политические консультации относительно новой программы макрофинансовой помощи на 2023 г. Нам необходима будет поддержка от ЕС в размере 12 млрд евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть запланированный дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что благодаря лидерству Президента Украины и работе всей команды власти Украине удалось сформировать мощную проукраинскую коалицию и объединить Европу для помощи нашему государству.