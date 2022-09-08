«Триллион на оборону и сокращение неприоритетных расходов»: Зеленский очертил бюджет-2023

Президент Владимир Зеленский рассказал об основных параметрах бюджета Украины на следующий год.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Более 1 триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один.

- Социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме. В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров, - говорит Президент.

При этом будут сокращены расходы на неприоритетные государственные отрасли.

- Чтобы пройти это время и обеспечить финансовую, социальную стабильность, нужно максимально сократить все некритические расходы государства, все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени, - отметил он.

Также ожидается поддержка экономики в военное время.