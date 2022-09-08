«Триллион на оборону и сокращение неприоритетных расходов»: Зеленский очертил бюджет-2023

Президент Владимир Зеленский рассказал об основных параметрах бюджета Украины на следующий год.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Более 1 триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один.
- Социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме. В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров, - говорит Президент.
При этом будут сокращены расходы на неприоритетные государственные отрасли.
- Чтобы пройти это время и обеспечить финансовую, социальную стабильность, нужно максимально сократить все некритические расходы государства, все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени, - отметил он.
Также ожидается поддержка экономики в военное время.
– Это активизация экономических отношений. Программа кредитования "5-7-9%" сохраняется. Будут также действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Будет создан специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов, - добавил Президент.