Домбровская предложила распустить горсовет Николаева, потому что Сенкевич и чиновники за месяц не смогли отчитаться об изменениях в бюджете из-за войны

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская возмутилась тем, что за месяц чиновники мэрии и мэр Александр Сенкевич не отреагировали на ее запрос и не предоставили информацию относительно финансового состояния города в условиях войны. Поэтому она предложила распустить Николаевский городской совет, который не выполняет свои функции.

Об этом речь шла в четверг, 8 сентября, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

Как известно, 28 июля, Домбровская просила мэра Сенкевича отчитаться, как изменился бюджет Николаева из-за войны. Мэр тогда ответил, что не готовился отвечать по этому вопросу, поэтому пообещал, что необходимая информация будет подготовлена на следующее заседание и депутаты смогут все обсудить. Однако, это обещание не было выполнено.

— На прошлую сессию, которая состоялась 28 июля, я обратилась к вам, Александр Федорович, с просьбой предоставить информацию про финансовую ситуацию города – расходы и доходы. Вы сказали, что не готовы и подготовитесь на эту сессию. Что перед сессией мы сможем заслушать Департамент финансов, получить соответствующую справку про финансовое состояние города. Прошел месяц и ничего не было сделано. В повестке дня никакой информации о выполнении бюджета – нет. Если местное самоуправление не нужно, давайте ликвидируем в Николаеве городской совет и назначим временную администрацию, пусть руководят. Зачем депутатам тратить время, участвовать в заседаниях, если на их запросы никто не реагирует? - предложила Домбровская.

Александр Сенкевич заявил, что городской совет и исполком сегодня работает исключительно по Законам Украины, которые регламентируют их работу во время военного положения. Также он отметил, что постановлением Кабмина 169 и 590 запрещено использование бюджетных средств по капитальным расходам.

— На сегодняшний день горсовет не использует деньги на капитальные расходы, даже для закупки каких-то отдельных вопросов. Например, чтобы завершить ремонт приемного отделения 3-й горбольницы и принимать там раненных людей, мы не можем сделать этого, потому что запрещена трата средств, - пояснил мэр Сенкевич.

Мэр также признал, что за это время запрашиваемая информация не была предоставлена депутатам и добавил, что горсовет подает Николаевской ОВА справки по наполнению бюджета ежемесячно, поэтому депутатам разошлют соответствующую информацию сразу за 8 месяцев 2022 года.