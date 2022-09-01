Домбровская предложила распустить горсовет Николаева, потому что Сенкевич и чиновники за месяц не смогли отчитаться об изменениях в бюджете из-за войны

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская возмутилась тем, что за месяц чиновники мэрии и мэр Александр Сенкевич не отреагировали на ее запрос и не предоставили информацию относительно финансового состояния города в условиях войны. Поэтому она предложила распустить Николаевский городской совет, который не выполняет свои функции.
Об этом речь шла в четверг, 8 сентября, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».
Как известно, 28 июля, Домбровская просила мэра Сенкевича отчитаться, как изменился бюджет Николаева из-за войны. Мэр тогда ответил, что не готовился отвечать по этому вопросу, поэтому пообещал, что необходимая информация будет подготовлена на следующее заседание и депутаты смогут все обсудить. Однако, это обещание не было выполнено.
— На прошлую сессию, которая состоялась 28 июля, я обратилась к вам, Александр Федорович, с просьбой предоставить информацию про финансовую ситуацию города – расходы и доходы. Вы сказали, что не готовы и подготовитесь на эту сессию. Что перед сессией мы сможем заслушать Департамент финансов, получить соответствующую справку про финансовое состояние города. Прошел месяц и ничего не было сделано. В повестке дня никакой информации о выполнении бюджета – нет. Если местное самоуправление не нужно, давайте ликвидируем в Николаеве городской совет и назначим временную администрацию, пусть руководят. Зачем депутатам тратить время, участвовать в заседаниях, если на их запросы никто не реагирует? - предложила Домбровская.
Александр Сенкевич заявил, что городской совет и исполком сегодня работает исключительно по Законам Украины, которые регламентируют их работу во время военного положения. Также он отметил, что постановлением Кабмина 169 и 590 запрещено использование бюджетных средств по капитальным расходам.
— На сегодняшний день горсовет не использует деньги на капитальные расходы, даже для закупки каких-то отдельных вопросов. Например, чтобы завершить ремонт приемного отделения 3-й горбольницы и принимать там раненных людей, мы не можем сделать этого, потому что запрещена трата средств, - пояснил мэр Сенкевич.
Мэр также признал, что за это время запрашиваемая информация не была предоставлена депутатам и добавил, что горсовет подает Николаевской ОВА справки по наполнению бюджета ежемесячно, поэтому депутатам разошлют соответствующую информацию сразу за 8 месяцев 2022 года.
— Единственное, просьба эту информацию не разглашать публично, потому что есть интересные моменты, про которые не нужно знать всем людям. Вопросы, которые касаются финансирования отдельных предприятий, финансовых гарантий, например, «Николаевоблтеплоэнерго», депутаты согласовывают. Да, на самом деле я не подготовил отчет Святелик, но за результатами 9-ти месяцев мы пригласим Святелик и она доложит информацию про бюджет. Может мы сделаем закрытое заседание, чтобы некоторые люди не могли это смотреть, потому что есть секретная информация. До среды, 14 сентября, получите информацию, - резюмировал он.