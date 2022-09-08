Депутаты увеличили уставный капитал «Николаевоблтеплоэнерго» до почти 300 миллионов гривен

Депутаты Николаевского городского совета увеличили размер уставного капитала ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 122 миллиона 504 тысячи 663 гривны.

Соответствующее решение было принято в четверг, 8 сентября, в ходе онлайн-заседания сессии Николаевского горсовета, сообщает «Преступности.НЕТ».

В проекте решения указано, что уставный капитал предприятия увеличивается со 176 156 771 гривны до 298 661 431 гривны за счет средств городского бюджета. В пояснительной записке добавляется, что эти 122,5 миллиона гривен были перечислены Департаментом ЖКХ предприятию в 2021-2022 годах согласно решениям горсовета о бюджете Николаева на 2021 и 2022 годы соответственно.

Отметим, что проект решения был проголосован пакетом вместе с другими вопросами.

Напомним, ранее на «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о подготовке к отопительному сезону.