Николаев может потерять значительную часть доходов в бюджет из-за отмены НДФЛ для военных в городах: «Останется только выехать из города»

Министерство финансов Украины хочет упразднить налог на доходы физических лиц для военных в 2023 году. Если такая норма будет принята, то Николаев лишится значительной части своих доходов, и базовые потребности города не будут обеспечены.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания сессии Николаевского городского совета 8 сентября, передает «Преступности.НЕТ».
Мэр заявил, что, учитывая, что в Николаеве фактически не работает ни одно крупное предприятие, в бюджете будет «двойной ноль». Поэтому глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился в Минфин, чтобы для Николаева сделали исключение.
— Это значит, что фактически в Николаеве, городе, где сейчас не работает никаких крупных предприятий, будет двойной ноль. До войны Николаев был одним из самых милитаризованных городов Украины. И фактически военнослужащие, как работники других сфер, платили НДФЛ. В настоящее время мы проработали этот вопрос с Ассоциацией городов Украины, глава военной администрации также обратился по поводу исключения Николаева как города, находящегося в зоне активных боевых действий. Мы сейчас работаем над этим вопросом, – сказал мэр.
Александр Сенкевич объяснил, что если у Николаева заберут этот доход, то из города всем придется уехать, потому что ни социальная, ни коммунальная сферы не будут работать.
— Это фактически вопрос выживания. Когда мы общались с Министерством финансов, я выступил и сказал, что если такое решение будет принято, то в принципе из Николаева можно уезжать и написать записку: «Последний, выключите пожалуйста свет в городе». У нас не будет возможности ни обеспечить какие-либо социальные гарантии, ни элементарно дать компенсацию по разнице тарифов «Николаевоблэнерго», ТЭЦ, ни обеспечить питьевой водой, потому что сегодня кассовый разрыв водоканала в условиях неуплаты людей, выехавших и не пользующихся водой. налогами около 40 миллионов в месяц, а без них – 25 миллионов. Кроме того, соленая вода, подаваемая в трубопровод, она постоянно рвет трубы. Сегодня Николаев все течет. У нас рекордное количество порывов. Она увеличилась в 15 раз. В 20 раз увеличилось количество порывов внутридомовых сетей, которыми занимаются управляющие компании и т.д., – добавил мэр.