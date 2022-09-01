Николаев может потерять значительную часть доходов в бюджет из-за отмены НДФЛ для военных в городах: «Останется только выехать из города»

Министерство финансов Украины хочет упразднить налог на доходы физических лиц для военных в 2023 году. Если такая норма будет принята, то Николаев лишится значительной части своих доходов, и базовые потребности города не будут обеспечены.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания сессии Николаевского городского совета 8 сентября, передает «Преступности.НЕТ».

Мэр заявил, что, учитывая, что в Николаеве фактически не работает ни одно крупное предприятие, в бюджете будет «двойной ноль». Поэтому глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился в Минфин, чтобы для Николаева сделали исключение.

— Это значит, что фактически в Николаеве, городе, где сейчас не работает никаких крупных предприятий, будет двойной ноль. До войны Николаев был одним из самых милитаризованных городов Украины. И фактически военнослужащие, как работники других сфер, платили НДФЛ. В настоящее время мы проработали этот вопрос с Ассоциацией городов Украины, глава военной администрации также обратился по поводу исключения Николаева как города, находящегося в зоне активных боевых действий. Мы сейчас работаем над этим вопросом, – сказал мэр.

Александр Сенкевич объяснил, что если у Николаева заберут этот доход, то из города всем придется уехать, потому что ни социальная, ни коммунальная сферы не будут работать.