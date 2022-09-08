Горсовет разрешил «Николаевоблтеплоэнерго» заключить договоры реструктуризации долгов за газ на сумму ₴106,2 миллиона

В четверг, 8 сентября, депутаты Николаевского горсовета согласовали реструктуризацию задолженности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за услуги по распределению природного газа перед тремя предприятиями на общую сумму в размере 106 миллионов 280 тысяч 392 гривны и предоставили гарантии выполнения договора реструктуризации.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Речь идет о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ, использованный по состоянию на 01 июня 2021 для производства тепловой энергии, предоставления услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды (без учета суммы неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность за потребленный природный газ), не погашенной по состоянию на 01 августа 2022 перед:

- акционерным обществом «Оператор газораспределительной системы «Николаевгаз» на сумму 17 549 328,87 гривен ;

- дочерней компанией «Газ Украины» Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 8679348,76 гривен;

– НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 80 051 716,10 гривен.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов неоднократно сообщал, что эти задолженности возникли из-за разницы между утвержденными и экономически обоснованными тарифами.

Напомним, депутаты разрешили «Николаевоблтеплоэнерго» заключить договор с «Нафтогаз Трейдинг» на поставку газа – цены прошлогодние.