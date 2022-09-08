В Украине арестовали сеть парфюмерных магазинов Brocard, принадлежащую россиянке

Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности сообщили об аресте корпоративных прав российской сети парфюмерных магазинов и ее активов из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов гривен.

Речь идет о Brocard россиянки Татьяне Володиной, владелице российской сети «Л'Этуаль», пишет «LIGA.net».

Арест наложен на 700 тысяч единиц продукции, банковские счета с 420 миллионами гривен и корпоративные права компаний ООО Брокард-Украина и ООО Эгзагон на общую сумму 881 тысяч гривен.

Аналитики БЭБ установили, что одна из этих компаний, занимающаяся импортом и продажей косметических средств и духов, регистрировала налоговые накладные с заниженной стоимостью и скрывала настоящие объемы реализации продукции. Таким образом, она, по мнению следствия, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 миллиона.

В работе розничной сети также обнаружены нарушения. Ее сотрудники якобы сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от дистрибьютора, что привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 миллиона гривен. Уголовное дело расследуют по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уклонение от уплаты налогов).