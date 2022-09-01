«У России единственный правильный путь – «сдаться и отойти», - постпред Украины в ООН

Об этом пишет "Украинская правда", приводя заявление Кислицы.

«Начав агрессию против Украины в 2014 году, вторгнувшись в Украину в феврале 2022 года, Россия нарушила нормы и принципы практически всех основополагающих международных документов, в том числе двусторонних и многосторонних соглашений, Хельсинкского заключительного акта и, в первую очередь, Устава ООН».

«Ни одно государство, присутствующее в этом зале, кроме России, не несет ответственности за неспособность Совета эффективно выполнять свои функции по Уставу ООН. Только присутствие России на постоянном месте Советского Союза обездвижило Совет Безопасности по обеспечению мира и безопасности Украины.

Мы защищаем себя, Европу, мир и Устав ООН, и будем бороться до тех пор, пока не будет освобожден последний дюйм суверенной территории Украины, включая Крым. Отмечаю, в строгом соответствии с положениями статьи 51 Устава ООН, которые мы все обязались соблюдать».

«Мы будем бороться с оккупантами до тех пор, пока не будут разбиты все русские солдаты, зашедшие в Украину убивать ее народ. Единственное, что Путин может сделать, чтобы спасти жизнь своих солдат, приказать им немедленно отступить».

«Зло Путина, как и Гитлера к нему, требует глобального ответа. Так было во время Второй мировой войны. Сейчас это так и Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы обеспечить такой ответ», – сказал постпред.