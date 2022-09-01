Суд в Грузии оправдал таксиста, бросившего российских туристов из-за ссоры об украинской музыке

Суд присяжных в городе Рустави оправдал таксиста, бросившего двух российских туристов на Гомборском перевале после того, как между ними возник конфликт из-за украинской музыки.

Об этом сообщил адвокат водителя Амирана Бокучавы Ираклий Чомахашвили, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Грузия Online».

Таксист должен был доставить туристов из Тбилисского аэропорта в гостиницу в городе, но по дороге пассажиры потребовали от водителя выключить украинскую музыку.

На этой почве между ними произошел спор. В результате таксист направился в противоположном направлении, поднялся на Гомборский перевал, где высадил россиян и уехал.

Россияне подали на водителя в суд, заявив, что он похитил их и незаконно лишил свободы по национальному признаку.

Таксисту угрожал срок от 7 до 10 лет заключения.

Однако коллегия присяжных постановила, что действия Бокучавы не подпадают под 3 часть статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц). Как заявил адвокат, заседание завершилось со счетом 12:0.

«Присяжные посчитали, что воспроизведение украинской песни для россиян и защита своих национальных интересов не преступление! Я хочу поблагодарить всех! Сегодня мы от имени народа победили российский империализм», – написал Чомахашвили.

Как сообщалось, в августе одном из самых модных мест Тбилиси – бара Dedaena – объявили «войну» в российских соцсетях из-за того, что оно ввело «визы» для граждан РФ.

Впоследствии около двух десятков влиятельных грузинских общественных организаций призвали ввести визовый режим для граждан России.