В Николаевской области для местных бюджетов оставят поступления от НДФЛ военных, - нардеп Пасечный

Для местных бюджетов Николаевщины планируют оставить поступления от налога на доходы физических лиц, уплачиваемых военными.

Об этом сообщил николаевский народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасичный.

Недавно Министерство финансов Украины выступило с инициативой формирования Государственного бюджета. В частности, от Минфина поступило письмо в адрес областных военных администраций с указанием формировать доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц по заработным платам военных. Для прифронтовой Николаевщины и областного центра это означало бы финансовый крах и фактически катастрофу.

Сегодня именно НДФЛ от военных является основным налогом, наполняющим местные бюджеты. За счет него содержится социальная сфера, инфраструктура, ведутся ремонтные работы пострадавших в результате российской агрессии объектов. Только по предварительным подсчетам Николаев мог бы потерять две трети своего бюджета в следующем году, а область – остаться миллиардных поступлений.

«Эту проблему я обсудил лично во время встреч с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, николаевским городским головой Александром Сенкевичем, председателем Очаковской общины Сергеем Бычковым. Они отметили, что в пределах своих полномочий предпринимают определенные шаги, чтобы Минфин отозвал или пересмотрел свое предложение. Со своей стороны объяснил, что на законодательном уровне у нас не вносились изменения в Налоговый кодекс. Также Комитет Верховной Рады Украины по бюджету, в котором я работаю, еще не видел этих предложений, мы их будем рассматривать в течение сентября. Сейчас только проходит планирование. При планировании возможны ошибки, перекосы».