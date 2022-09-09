На нужды украинской разведки передали $5 миллионов, арестованные по делу экс-министра Присяжнюка

По инициативе НАБУ и САП Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило 5 миллионов долларов США, арестованных в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора о снятии ареста с этих средств и обязала НАБУ направить эти средства на усиление обороноспособности государства.

Бывший глава министерства подозревается в завладении средств Аграрного фонда Украины, выделенных на закупку сахара-песка.

Речь идет о бывшем министре аграрной политики и продовольствии времен Януковича Николае Присяжнюке.